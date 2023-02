Amburgo: conversione elettrica dei taxi passa dall'idrogeno

Venticinque taxi a idrogeno sono entrati in servizio per le strade di Amburgo. L'acquisto da parte della compagnia Best Taxi dei veicoli Toyota Mirai è stato finanziato come parte del progetto 'Future Taxi' per facilitare il passaggio a veicoli a emissioni zero entro la fine del 2023.

Circa 350 e-taxi sono stati autorizzati finora e dal primo gennaio 2025 solo i taxi a emissioni zero saranno approvati ai sensi della nuova legge sul clima di Amburgo.

"La risposta agli e-taxi è stata del tutto positiva - ha commentato Anjes Tjarks, senatore con la responsabilità dei trasporti - ed è emozionante vedere i veicoli alimentati a idrogeno utilizzati nel quotidiano".

La città di Amburgo ha cominciato a lavorare al progetto Future Taxi collaborando con i rappresentanti dello specifico settore taxi, già da aprile 2021 e oltre ai finanziamenti federali ha anche lanciato altre due fasi di finanziamento per compensare i costi aggiuntivi di 460 taxi elettrici.

Sono stati acquistati anche sessanta taxi e-inclusion per il trasporto su sedia a rotelle. Un altro programma di finanziamento del valore di 1 milione di euro è previsto per la primavera e finalizzato all'acquisto di 360 e-taxi e cinque taxi speciali e-inclusion. Quaranta nuovi punti di ricarica rapida 'High-Power Charging' saranno poi installati ad Amburgo.