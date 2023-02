Mercedes eEconic ad Amburgo per raccolta rifiuti green

La municipalità di Amburgo e Mercedes-Benz hanno avviato da tempo una collaborazione per la raccolta differenziata dei rifiuti con l'utilizzo di camion elettrici. L'iniziativa green, sviluppata in partnership con l'azienda pubblica locale Stadtreinigung Hamburg (SRH), è arrivata alla fase di test su strada con il primo esemplare di Mercedes eEconic, mezzo specializzato a zero emissioni. Per la città anseatica si tratta di un passo importante verso l'ambizioso obiettivo di neutralità climatica, fissato per il 2040.

Elevata silenziosità di marcia e di funzionamento sono due delle caratteristiche del Mercedes eEconic, in produzione dallo scorso anno nella fabbrica di Wörth. Sviluppato partendo dall'architettura dell'eActros, questo compattatore può trasportare sino a 22 metri cubi di rifiuti di vario genere. Per funzionare e muoversi sfrutta l'energia accumulata in tre pacchi batteria da 112 kWh ciascuno, ricaricabili con prese industriali sino a 160 kW. I suoi motori Ev raffreddati a liquido sviluppano una potenza massima di 330 kW, con picco di funzionamento a 400 kW.