L'elettrificazione di Hyundai tra infrastrutture ai servizi

Per Hyundai il futuro della mobilità passa anche dal sostegno allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica e dei servizi a essa collegati.

L'azienda coreana ha infatti stretto partnership con diversi attori per continuare a far crescere la rete europea di ricarica non solo per i suoi clienti, ma per tutti i conducenti di Ev in Europa.

Attraverso queste partnership Hyundai sta realizzando quella che la casa indica come la sua visione 'Progress for Humanity'.

Attualmente, in Europa oltre l'80% della gamma il marchio offre una motorizzazione elettrificata e l'obiettivo è di arrivare a elettrificare l'intera gamma entro il 2025 per poi vendere solo veicoli a emissioni zero entro il 2035, come previsto e ribadito dalle recenti normative in materia.

"Con la transizione della mobilità europea verso l'elettrificazione - ha dichiarato Michael Cole, presidente e Ceo di Hyundai Motor Europee - vogliamo assicurarci che le strade del continente siano ben attrezzate per il numero di veicoli elettrici che presto saranno in circolazione. Per trasformare le infrastrutture e il futuro della mobilità, abbiamo bisogno del coinvolgimento e dell'impegno di tutte le parti interessate. Per questo motivo, Hyundai ha avviato joint venture e partnership con i principali attori della rete di ricarica Ev in Europa, al fine di garantire una transizione verso la mobilità elettrificata efficiente. Questo è il futuro sostenibile che vogliamo promuovere".

Di pari passo, Hyundai punta anche sulla tecnologia di ricarica che continua a progredire per offrire una maggiore facilità di utilizzo, consentendo la ricarica ad alta potenza.

Ad esempio, Ioniq 5 e Ioniq 6 offrono entrambe funzionalità di ricarica ultraveloce permettendo di ricaricare dal 10 all'80% in 18 minuti e consentendo così ai proprietari di passare meno tempo a ricaricare e più tempo sulla strada.

Quest'anno Hyundai intende poi rendere la ricarica dei veicoli elettrici ancora più comoda e sicura rendendo disponibile su Ioniq 6 la funzionalità Plug & Charge, un servizio di terze parti che può essere utilizzato solo presso i punti di ricarica Plug & Charge ready, come Ionity. Grazie a questa caratteristica non sarà necessaria un'applicazione per smartphone o una tessera di ricarica. I proprietari di veicoli elettrici dovranno solo collegare il proprio veicolo con il cavo. L'autenticazione per avviare una sessione di ricarica avviene direttamente tra il veicolo e la colonnina di ricarica pubblica, semplificando ulteriormente il processo.