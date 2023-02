Lunaz trasforma in auto elettrica una Bentley del 1961

Uno dei nuovi trend del momento è quello di trasformare auto classiche in vetture elettriche, per preservarne il fascino e, nel contempo, renderle sostenibili. Uno specialista che risponde al nome di Lunaz ha recentemente convertito all'alimentazione a batteria una rara Bentley S2 Continental del 1961. Al posto del V8 da 6,2 litri, secondo autocar.co.uk, adesso la vettura inglese è spinta da un motore elettrico da 380 CV e 700 Nm di coppia. Con questo propulsore la Bentley può scattare da 0 a 96 km/h in meno di 5 secondi, e, grazie ad una batteria da 80 kWh, può percorrere circa 400 km.

Chiaramente, il trapianto di motore è solo uno dei tanti aggiornamenti compiuti da Lunaz, visto che l'azienda porta praticamente a termine un restauro totale della vettura, aggiornandola anche tramite elementi moderni come il sistema d'infotainment capace di dialogare con gli smartphone.