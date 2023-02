Trasporti pesanti, in UK test sulla guida autonoma nel 2024

Il futuro del trasporto pesante guarda anche nella direzione dell' idrogeno e della guida autonoma. Una sperimentazione in questa direzione partirà presto nel Regno Unito, dove il primo camion a idrogeno a guida autonoma al mondo potrà cominciare una fase di test a partire dal 2024. Alla base della sperimentazione c'è il finanziamento governativo quantificato in 6,6 milioni di sterline, che è stato stanziato a favore del consorzio con a capo la Hydrogen Vehicle Systems. In particolare, il consorzio denominato Hub2Hub, inizierà i test con due veicoli.

Un primo prototipo sarà dotato di una cabina di guida, adotterà la tecnologia Fusion Processing Automated Drive System e potrà anche avere un autista in carne e ossa al volante. Per un secondo prototipo, invece, la cabina sarà sostituita da una carenatura aerodinamica. Questo prototipo sarà messo alla prova su piste di prova guidate e avrà un driver umano remoto.

L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare la prossima generazione di trasporto e logistica. "Una rivoluzione dei trasporti è in atto nel Regno Unito - ha commentato Jawad Khursheed, amministratore delegato di Hydrogen Vehicle Systems - e Hvs, insieme con il consorzio, è in prima linea nell'innovazione". Il sistema di azionamento automatizzato può contare su radar, Lidars, telecamere e intelligenza artificiale.

La soluzione permetterebbe di affrontare il problema della carenza di conducenti e contribuire a migliorare la qualità della vita dei conducenti con l'introduzione di veicoli teleoperati a distanza. "La nostra analisi di mercato - ha spiegato Jim Hutchinson, amministratore delegato di Fusion Processing - indica che il segmento dei veicoli commerciali e il trasporto merci vedranno per primi l'utilizzo dei veicoli autonomi".