Renault Clio, la compatta protagonista anche nell'era ibrida

Dal primo lancio del 1990 fino alla attuale quinta generazione, Renault Clio si conferma protagonista assoluta nel segmento delle compatte. Anche la versione più allineata alle esigenze di mobilità sostenibile, come l'ibrida Clio E-Tech, conferma il successo che negli anni l'hanno resa best-seller del Gruppo Renault nel mondo intero.

Oltre 15 milioni di unità commercializzate a livello globale, più di 1,6 milioni di clienti conquistati in Italia. La quinta generazione di Clio poggia sulla nuova piattaforma modulare CMF-B, progettata fin dall’inizio per essere elettrificata. L’architettura E-Tech Hybrid di Clio prevede due motori elettrici alimentati da una batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh (230V) e abbinati ad una trasmissione Multi-mode con innesto a denti priva di frizione. La parte termica è affidata ad un motore benzina da 1,6 litri di nuova generazione, appositamente rivisitato.

Il motore elettrico principale assicura l’avviamento della vettura e la trazione alle ruote in modalità completamente elettrica fino all’80% del tempo in città. La potenza complessiva è di 149 Cv, sufficienti per garantire una guida briosa unita a consumi ed emissioni molto contenuti.