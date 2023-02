HYVIA e HYSETCO: una sinergia per l'idrogeno

La nuova partnership tra HYVIA e HYSETCO rappresenta un passo avanti in merito all'utilizzo dell'idrogeno. Infatti, la prima, joint-venture dedicata alla mobilità ad idrogeno, può contare su un ecosistema di soluzioni, su una gamma di veicoli commerciali a idrogeno, e presenta stazioni private di ricarica H2 per i clienti professionali. La seconda, azienda leader nella mobilità leggera ad idrogeno in Francia, sviluppa e gestisce stazioni pubbliche di ricarica H2, ed offre soluzioni integrate per facilitare l'accesso degli operatori professionali alla mobilità a idrogeno.

La loro collaborazione mira a migliorare l'esperienza degli utenti dei veicoli commerciali HYVIA nelle stazioni pubbliche di ricarica ad idrogeno di HYSETCO. A studiare un'offerta integrata di veicoli commerciali HYVIA, che verrà proposta da HYSETCO, e comprenderà veicoli, servizi, e fornitura di idrogeno. E prevede dei servizi complementari proposti da HYSETCO per i clienti dei veicoli commerciali HYVIA. Inoltre, questa sinergia, che origina dalla complementarità delle offerte delle due realtà, consentirà ad HYVIA di supportare lo sviluppo della rete delle stazioni pubbliche ad idrogeno di HYSETCO.

"La collaborazione con HYSETCO - ha dichiarato David Holderbach, presidente di HYVIA - ci permette di andare ancora oltre nell'accompagnare i nostri clienti professionali proponendo loro ancora più soluzioni di ricarica e servizi".

Da parte sua Loïc Voisin, presidente di HYSETCO, ha affermato: "Siamo lieti di questa iniziativa tra HYVIA e HYSETCO che consentirà di proporre ai nostri clienti professionali le soluzioni migliori per facilitarne la transizione verso la mobilità a zero emissioni a idrogeno, su una gamma di veicoli commerciali".