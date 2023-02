Enel X Way e E-Gap portano la ricarica per e-car in montagna

Enel X Way porta la ricarica per veicoli elettrici nelle località sciistiche, in collaborazione con E-gap, il primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand in Europa. A Canazei fino al 7 febbraio e a Madonna di Campiglio dall'8 al 28 febbraio, la società di Enel dedicata alla mobilità elettrica, offrirà la ricarica mobile on demand grazie al servizio fornito dai van di E-Gap, elettrici e dotati di un sistema per la ricarica fast, prenotabili attraverso l'app Enel X Way.

Lo rende noto un comunicato congiunto spiegando che "l'iniziativa si inserisce all'interno di una partnership più ampia che prevede anche la possibilità per i clienti di Enel X Way di ricevere un voucher del valore di 30 euro che darà diritto alla ricarica mobile delle proprie auto elettriche nelle cinque città italiane (Milano, Roma, Bologna, Torino, Brescia) dove è presente il servizio E-Gap.

Nelle due località sciistiche chi guida un veicolo electric, oltre alla rete di infrastrutture di ricarica di Enel X Way, potrà prenotare la ricarica fast on demand attraverso l'app Enel X Way e un van di E-Gap raggiungerà il veicolo, anche in assenza del proprietario, spiega la nota.

Sono oltre 18mila i punti di ricarica che Enel X Way ha realizzato in Italia.

La potenza di ricarica del van E-Gap è pari ad una colonnina di tipo fast, fino a 80kW e presto arriverà a 100kW. Nell'ultimo anno E-Gap ha sviluppato la sua presenza anche in Europa: Francia, Spagna e Germania nelle principali città, con un ampliamento della propria flotta dei mezzi adibiti al servizio di ricarica elettrica on-demand che ha raggiunto i 100 nuovi e-van negli scorsi mesi, con l'obiettivo di arrivare a 500 van entro il prossimo anno.