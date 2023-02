Auto green in Ue, 10 anni per compensare smog 12 mesi India-Cina

"Le auto europee oggi emettono l'1% della CO2 a livello mondiale, anche ipotizzando un cambiamento radicale al 2035 potremmo ridurre le emissioni dello 0,5% - ci credo poco - mentre India e Cina stanno crescendo insieme del 5% all'anno, in dieci anni l'Europa riuscirebbe a compensare l'incremento annuale di India e Cina nel mondo". Lo sottolinea il professore del dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti dell'Università di Genova Flavio Tonelli durante il convegno 'Una nuova stagione industriale? Circular economy e re-manufacturing'.

"La domanda da porsi è: siamo sicuri che l'investimento massiccio contro il 'climate change' debba essere fatto in questi modi e tempi dall'Europa? L'oggetto è il metodo e il come, non il cosa. - commenta Tonelli - Solo l'adeguamento della struttura di ricarica europea per le auto elettriche è stimato in 363 miliardi al momento, a cui vanno aggiunti i miliardi per la produzione di batterie e per tutta una serie di altre cose solo per l'auto, immaginate tutti gli altri dossier tecnologici-industriali aperti".

"Il mercato delle auto elettriche in Italia sta reagendo molto male, nel 2022 c'è stato un calo della domanda, ma perché? - si interroga il docente - La prima fascia dei prezzi accessibili di auto elettriche oscilla attorno ai 30-45 mila dollari, la seconda fascia tra 50-100 mila dollari, rispetto allo stipendio medio italiano parliamo di 1-2 annualità per acquistare un'auto di prima fascia, 3-9 anni per un'auto di seconda fascia".