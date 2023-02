Nissan Futures: in scena il futuro del brand

Nissan Motor Co., Ltd, ha organizzato un evento, previsto dal 4 febbraio al 1° marzo, presso la Nissan Global Headquarters Gallery, denominato Nissan Futures, relativo al futuro della mobilità sostenibile e del design del brand. Durante il Nissan Futures il pubblico può accedere di persona o virtualmente, in modo gratuito, ad eventi interattivi, visionare prodotti e tecnologie, e prendere parte a tavole rotonde. In questo modo avrà la possibilità di scoprire le novità Nissan in materia di elettrificazione, intelligenza dei veicoli, gestione dell'energia, e riutilizzo delle batterie. Per avere informazioni in merito ai contenuti, che saranno presentati sui canali YouTube e LinkedIn di Nissan, è possibile visitare il sito web Nissan Global. In occasione della cerimonia di lancio, Nissan ha presentato una versione a grandezza naturale del concept cabrio 100% elettrico Max-Out, la cui variante virtuale è stata svelata nel novembre 2021. Ispirato al concetto di sinergia tra uomo e macchina, Nissan Max-Out è stato progettato per trasmettere un senso di libertà assoluta ed un'esperienza di guida emozionante.