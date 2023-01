Renault, il retrofit elettrico per le compatte più iconiche

o protagoniste anche nella mobilità a zero emissioni grazie al kit di retrofit elettrico disponibile da marzo per la Renault 5, qualche mese dopo per la Twingo. I 3 modelli sottoposti a retrofit saranno esposti sullo stand Renault di Rétromobile, dove i visitatori potranno scoprire l’offerta e chiedere consigli direttamente in loco.

Lo schema tecnico del kit proposto per la Renault 4 prevede la trasmissione meccanica originale, un motore sincrono da 48 kW/65 CV e batteria da 10,7 kWh in grado di garantire circa 80 km di autonomia. L’ordine del kit per la Renault 4 sarà disponibile online dal 1° febbraio, sul sito rfitvintage. Il prezzo è di 17.900 euro comprensivo di IVA, installazione e due anni di garanzia.

"Siamo entusiasti all’idea di lanciare i kit di retrofit elettrico che permetteranno, sia agli appassionati che tengono alla propria auto, sia alle giovani generazioni, di circolare per le strade francesi a bordo delle nostre iconiche Renault 4, Renault 5 e Twingo." Le parole di Hugues Portron, Direttore di The Originals Renault.

"Oltre al fatto che le nuove motorizzazioni elettriche favoriscono l’economia circolare, i kit di retrofit elettrico sono una soluzione per associare piacere di guida, risparmio e affidabilità, senza snaturare lo stile né le intramontabili linee originali di queste popolari icone."