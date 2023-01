Ad Alessandria stazione di ricarica ultrafast per auto elettriche

Alessandria è il primo capoluogo di provincia piemontese, dopo quello regionale Torino, ad avere una stazione di ricarica ultrafast per auto elettriche.

E' coinvolta, infatti, nel progetto 'Powerstop' di Volvo Cars, che prevede l'installazione nelle concessionarie in prossimità delle uscite delle principali autostrade italiane e in altri punti strategici. La dislocazione dei punti di ricarica renderà possibili spostamenti a lungo raggio, qualsiasi sia la direttrice di viaggio. Per Alessandria investimento di circa 200mila euro del Gruppo Resicar. La colonnina si trova in via Clemente 64 nel sobborgo di Spinetta Marengo. Compatibile per tutti i tipi di auto, si può prenotare un test drive per domani 20 e sabato 21 gennaio. L'obiettivo è parlare alla comunità, non di un brand, investendo sul futuro fornendo elettricità 24 ore su 24, 7 giorni su 7: diventare green e risparmiare.

Un'opportunità ambientale, economica, sociale. Sostenuta e accompagnata dal Comune, per portare avanti il percorso di infrastrutturazione per il mercato delle auto elettriche già avviato in città da qualche anno. Un investimento di cui - come rimarcato dal sindaco Giorgio Abonante - beneficerà tutta la cittadinanza.