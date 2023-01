ZF: arriva una nuova generazione di navette autonome

In occasione del CES di Las Vegas, ZF ha svelato la sua navetta di nuova generazione per la guida autonoma nei contesti urbani e nel traffico misto. La nuova generazione va ad affiancarsi al modello progettato principalmente per l'utilizzo su corsie preferenziali. Per la nuova navetta, ZF ha anche annunciato una partnership strategica con il fornitore statunitense di servizi di mobilità Beep.

L'accordo ha l'obiettivo di fornire nei prossimi anni diverse migliaia di navette ai clienti, combinando in un'unica soluzione per la mobilità autonoma i servizi di ZF con i servizi e la piattaforma di gestione di Beep. "Per ridurre le emissioni dovute al traffico nelle aree metropolitane - ha affermato Torsten Gollewski, executive vice president, autonomous mobility systems di ZF - è necessario limitare il trasporto individuale a motore e ampliare parallelamente opzioni di mobilità più sostenibili, efficienti, confortevoli e convenienti".

L'obiettivo è offrire anche una soluzione alla seria carenza di autisti del trasporto pubblico locale. La nuova navetta è dotata di tecnologia sensoristica che consiste di lidar, radar, telecamere e sistemi audio che assicurano un rilevamento preciso dell'ambiente. Queste tecnologie sono affiancate da altre, quali la piattaforma di connettività ZF ProConnect, che consente la comunicazione con l'infrastruttura e il cloud, e il supercomputer ProAI dove convergono i dati.

Il Virtual Driver, software di ZF per la guida autonoma, processa tutte le informazioni, deduce strategie di guida sicura usando l'intelligenza artificiale e le trasmette come input agli attuatori di bordo. Il Virtual Driver, poi, sostituisce il conducente umano rendendo superflui volante e pedale del freno.

Il sistema è progettato con ridondanze in modo che la totale funzionalità e operatività dei veicoli siano altamente affidabili. Così, le unità ProConnect e ProAI nella navetta lavorano insieme per far funzionare il Virtual Driver.

Tutti i componenti di ZF sono certificati Automotive Grade, soddisfacendo sia i requisiti di elevata sicurezza e qualità sia gli standard applicabili di cyber security.