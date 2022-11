Jaguar e Land Rover percorrono la via del lusso sostenibile

La mobilità sostenibile è sempre più al centro delle scelte delle case automobilistiche, come dimostra l'intervento di Marco Santucci, CEO di Jaguar e Land Rover Italia, in occasione della due giorni di dibattiti sulla mobilità futura, organizzata a Roma, in cui è stata presentata la rivista trimestrale Wave dedicata alla smart mobility.

Ormai è noto che, in base agli obiettivi internazionali dell'Agenda 2030, i veicoli europei entro il 2035 saranno esclusivamente elettrici. Per cui Santucci ha ribadito che si tratta di "impegni condivisi di sostenibilità per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni".

Un percorso nel quale anche Jaguar Land Rover farà la sua parte. "L'azienda sta lavorando alacremente a soluzioni altamente tecnologiche ed innovative che rendano i propri veicoli sempre più conformi agli obiettivi di sostenibilità.

Spinti dalla convinzione che minimizzare l'impatto ambientale sia ormai un dovere di ogni azienda, ben dieci anni prima del divieto di produzione di auto benzina o diesel, Jaguar venderà solo auto elettriche". In pratica, Gruppo inglese anticipa al 2025 la normativa europea. "Si prevede - ha aggiunto Santucci - che entro il 2030 Jaguar Land Rover ridurrà le emissioni di gas serra del 46% nelle proprie operazioni. Ma non solo. L'azienda taglierà le emissioni medie per veicolo in tutta la filiera produttiva del 54%, compresa la riduzione del 60% durante la fase di utilizzo dei veicoli stessi. Approvati dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi), questi impegni ufficiali non solo confermano il percorso dell'azienda a favore del contenimento del riscaldamento globale a 1,5°C - in linea con l'accordo di Parigi - ma vanno anche oltre perché soddisfano l'obiettivo più ambizioso fissato in quella occasione. Jaguar Land Rover ha per la prima volta annunciato il proprio impegno con la SBTi nell'ambito del sostegno al COP26, il summit sul cambiamento del clima tenuto nel novembre 2021".

Si tratta certamente di obiettivi ambiziosi, ed i due brand inglesi stanno lavorando per realizzarli. "Per la fine del decennio, Jaguar Land Rover - ha spiegato Santucci - ridurrà infatti addirittura del 46% le emissioni di gas serra relative alla produzione rispetto al 2019. E del 54%, relativamente a ogni auto, lungo l'intera catena del valore, ivi compresa una riduzione del 60% nella fase di utilizzo del veicolo. Per attendere agli impegni presi, l'azienda decarbonizzerà la progettazione e i materiali, le operazioni di produzione, la catena di approvvigionamento, l'elettrificazione, la strategia delle batterie, i processi di economia circolare e il trattamento di fine vita".

La parola d'ordine, dunque, è sostenibilità, ma il messaggio passa anche attraverso una nuova idea di design eco-compatibile.

"Jaguar Land Rover reinterpreta così il futuro del "Modern Luxury" dei suoi due marchi britannici. Al cuore della strategia dell'azienda "Reimagine" c'è, infatti, l'elettrificazione di entrambi i marchi Jaguar e Land Rover, per garantire che entro la fine del decennio tutti i principali modelli Jaguar e Land Rover siano disponibili in versione totalmente elettrica, mantenendo unico ed inimitabile il design".

Grande attenzione sarà rivolta anche ai materiali utilizzati per diventare un'azienda carbon free entro il 2039. "Jaguar Land Rover Design - ha spiegato Santucci - ha pensato fin dall'inizio della progettazione di collaborare con brand che utilizzano le materie prime in modo più responsabile e sostenibile - dall'eucalyptus, un tessuto a base vegetale e quindi privo di fibre animali, alle bottiglie di plastica riciclate per creare un blend con la lana grazie alla partnership con Kvadrat. Si tratta di un'azienda danese che produce per Jaguar Land Rover un tessuto raffinato in misto lana di alta qualità che viene abbinato ad un tessuto scamosciato realizzato con bottiglie di plastica riciclate. Tutto questo rappresenta la strada che porterà Jaguar Land Rover a diventare entro il 2039 un'azienda a zero emissioni di carbonio attraverso la sua catena di prodotti, forniture e processi".