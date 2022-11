Audi RS Q e-tron, emissioni ridotte del 60% alla Dakar 2023

Dopo aver stupito il mondo nell'edizione 2022 chiusa con quattro vittorie di tappa e dieci podi, Audi RS Q e-tron rilancia la sfida alla Dakar 2023 tanto all'interno della competizione stessa quanto sul piano della sostenibilità.

Com'è ormai noto, lo schema propulsivo del prototipo Audi prevede tre powertrain elettrici. A due di loro, montati in corrispondenza di ciascun assale, è affidata la trazione, mentre la terza unità agisce come generatore per contribuire alla ricarica della batteria. La fetta più consistente di autonomia viene però garantita dal motore termico quattro cilindri a benzina derivato dal DTM e relegato al ruolo di Range Extender.

Una delle evoluzioni tecniche sfoggiate dalla Audi RS Q e-tron E2 riguarda proprio il motore termico, ora alimentato da un bio-carburante sviluppato dalla casa dei quattro anelli. " Per ridurre le emissioni di anidride carbonica, Audi ha scelto di affidarsi a prodotti a base di residui vegetali, privi d'impatto sulla filiera alimentare, ottenuti convertendo la biomassa in etanolo e successivamente raffinando i semilavorati.

Il carburante finale è denominato ETG.

Il contenuto del serbatoio di Audi RS Q e-tron E2 è costituito all'80% da componenti sostenibili, tra cui ETG ed e-metanolo a 102 ottani. Questa miscela di carburanti è destinata ad alimentare il range extender che ricarica la batteria durante la marcia. Grazie a questa soluzione, il motore a combustione può contare su di un'efficienza lievemente superiore rispetto al già bassissimo livello di emissioni derivanti dall'alimentazione con benzina di origine fossile.