A Forlì un grande raduno di auto elettriche

Sarà Forlì ad ospitare quello che si preannuncia come il più grande raduno di auto elettriche mai realizzato in Italia. Domenica prossima, 27 novembre, la città romagnola ospiterà 'Electric Christmas Day'. Alla manifestazione, organizzata dalla neo associazione Greenergy, patrocinata dal comune di Forlì e con la partnership del centro commerciale Punta di Ferro, parteciperanno oltre cento vetture 100% elettriche provenienti da tutta Italia.

Il programma prevede il ritrovo alle 9 al Centro Commerciale Punta di Ferro, dove si trova una zona di ricarica elettrica Supercharger e Ionity fra le più grandi a livello nazionale, con dieci stazioni di ricarica. Ci sarà poi partenza della parata di auto elettriche, scortate dalla polizia locale, con destinazione il cuore di Forlì, piazza Aurelio Saffi. Qui le auto sosteranno, a disposizione dei cittadini per informazioni e ogni altra curiosità.