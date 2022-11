Aiways U6 pronto al debutto commerciale in Italia

Aiways U6, il Suv coupè a zero emissioni da 204 Cv e 405 Km di autonomia, arriverà in Italia ad inizio 2023. Con dimensioni pari a 481 cm di lunghezza e 188 di larghezza si posizionerà nel segmento D, per ritagliarsi la sua fetta di mercato puntando su finiture di qualità e su contenuti tecnologici all'avanguardia. L'abitacolo sfoggia un layout vagamente ispirato alla Model 3, ma ravvivato dai contrasti blu-rosso-bianco nei rivestimenti di volante, plancia e sedili.

Al centro spicca il display del sistema d'infotainment da 14 pollici dal quale è possibile gestire tutte le funzioni di bordo vista l'assenza di tasti fisici. Sono presenti tutti i sistemi di ausilio alla guida più importanti, a partire dal cruise control adattativo, la frenata automatica d'emergenza ed il sistema di mantenimento attivo della corsia. L'importatore esclusivo per l'Italia è il Gruppo Koelliker, i prezzi ufficiali non sono stati comunicati.