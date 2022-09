Flixbus inaugura la linea a biodiesel più lunga d'Europa

FlixBus inaugura, in collaborazione con Volvo Buses, la linea a biodiesel da colza più lunga d'Europa tra Brest e Grenoble.

Gli autobus introdotti fra Brest e Grenoble, alimentati a Oleo 100 prodotto dalla società francese Saipol, si aggiungono a quelli già operativi tra Nizza e Tolosa da novembre 2021 e tra Vannes e Parigi da giugno 2022, sempre prodotti da Volvo e alimentati a Oleo 100. Attraverso l'impiego su questa nuova linea FlixBus, si legge in una nota, prevede di ridurre su questa linea circa il 70% di emissioni di CO2 e fino all'80% di emissioni di particelle fini, garantendo, al tempo stesso, le medesime performance di un tradizionale motore a diesel. "Il nostro obiettivo, a livello mondiale, è implementare con diversi partner soluzioni di trasporto efficaci per ridurre quanto più possibile l'impatto ambientale del servizio FlixBus.

In questo, la Francia rappresenta senz'altro un pioniere d'innovazione" ha dichiarato Fabian Stenger, Chief operation officer di Flix SE.