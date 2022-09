Contributi per auto e bici elettriche della Regione FVG

Uno stanziamento di un milione di euro a bilancio per l'acquisto di biciclette tradizionali (contributo di 200 euro a persona) o a pedalata assistita (300 euro a persona), oltre all'avvio di un bando per dotare gli enti regionali di 500 auto elettriche in sostituzione di quelle a maggior emissione. E' quanto ha annunciato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, intervenuto a Duino Aurisina alla conferenza "Dalle grotte alle ciclabili, uomo e territorio" promossa dal locale Lions Club. Tra i temi affrontati dall'assessore anche il censimento e la pulizia delle grotte del territorio contenenti rifiuti: "La Regione - ha spiegato - ha avviato un tavolo tecnico con la Federazione speleologica del Friuli Venezia Giulia per individuare le aree morfologicamente inquadrabili come cavità naturali (grotte) da ripulire dai rifiuti. Fase che dovrebbe concludersi entro la fine di quest'anno per definire il piano di contributi per la rimozione dei rifiuti da concedere ai Comuni interessati".