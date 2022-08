Leasys Rent a Torino apre il network di ricarica al pubblico

Nell’ambito del suo impegno a supporto della mobilità sostenibile a Torino, Leasys Rent - la società del Gruppo FCA Bank specializzata in soluzioni di noleggio e di abbonamento all’auto - ha sviluppato la nuova App denominata Recharge per facilitare la ricarica delle auto elettriche.

Recharge - che è stata realizzata in partnership con Bosch - servirà a partire dal prossimo 19 settembre per consentire l’accesso alle colonnine di ricarica elettrica Leasys Rent anche da parte d utenti di altri network di Torino e non solo. La App, attualmente in fase di test, sarà disponibile a partire dal 19 settembre sugli store Apple e Android con il nome di Drivalia Recharge, permettendo così l’accesso ai circa 480 charging point e alle relative zone di sosta presenti in città, attualmente riservate agli utenti Leasys Rent e Leasys.

La nuova applicazione permetterà di attivare o disattivare le sessioni di ricarica, così come di localizzare le colonnine disponibili e attivare la navigazione verso il punto di ricarica desiderato. Leasys Rent è da tempo impegnata ad ampliare la rete di ricarica presente in città. Nel dicembre 2021 sono state installate 200 nuove colonnine di ricarica elettrica con potenza fino a 22 kW, e nei prossimi mesi il numero complessivo è destinato ad aumentare ulteriormente, fino a raggiungere i 560 punti.