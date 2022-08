Volvo e Starbucks, alleanza Usa per ricarica auto al caffè

Volvo Cars ha annunciato, relativamente alla sua presenza nel mercato Usa, di avere sottoscritto un accordo con la grande catena delle caffetterie Starbucks per rendere disponbili, sia ai propri clienti che a quelli di altre Case automobilistiche, nuove colonnine caricabatterie nelle aree di parcheggio degli esercizi.

Ai caffé Starbucks guidatori di qualsiasi veicolo elettrico dotato di prese CCS1 o CHAdeMO standard potranno utilizzare queste stazioni a pagamento, ma quelli che viaggiano con modelli Bev Volvo riceveranno il servizio gratuitamente o a tariffe preferenziali.

I primi quattro punti di ricarica sono già stati attivati nella sede di Starbucks a Provo, nello Utah, come elemento di un progetto pilota - annunciato lo scorso marzo - e che riguarda l'elettrificazione di un'importante arteria stradale che unisce Seattle, Boise, Salt Lake City e Denver su una lunghezza di 2.180 km.

Volvo e Starbucks prevedono l'installazione di 60 punti di carica rapidi CC in 15 caffetterie lungo il percorso che dal Colorado arriva alla sede di Starbucks a Seattle. Attualmente caratterizzata da risorse insufficienti per supportare la mobilità con veicoli elettrici, questa arteria panoramica passa vicino a sei foreste nazionali.

Inoltre offre accesso ad alcuni dei luoghi più iconici del Paese come lo Snoqualmie Pass a Washington, il fiume Snake nell'Idaho, l'Arches National Park nello Utah e il collegamento destinazioni all'aperto come Park City e la stazione sciistica di Vail. Entro la fine del 2022 ci saranno colonnine di ricarica nei punti Starbucks all'incirca ogni 100 miglia (160 km) lungo il percorso, ben all'interno dell'autonomia di quasi tutti i modelli elettrici.

"Partnership come questa sono estremamente importanti mentre continuiamo a muoverci verso un futuro più sostenibile ed elettrificato - ha affermato Anders Gustafsson, svp Americas Region e presidente e Ceo di Volvo Car USA - Stiamo creando una rete di ricarica per veicoli elettrici che può adattarsi perfettamente alla vita di tutti i giorni. I caricabatterie rapidi ChargePoint DC possono riportare modelli come il Volvo C40 Recharge da una carica del 20% a una del 90% in circa 40 minuti".