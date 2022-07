Opel Vivaro-e Hydrogen vince il premio KS Energia e Ambiente

Non impone riduzioni nel volume di carico e permette un rifornimento equivalente a 400 km di percorrenza in pochi minuti. Sono tra le caratteristiche che hanno permesso all'Opel Vivaro-e Hydrogen di vincere il 40° premio "KS KS Energia e Ambiente.

"I veicoli a celle a combustibile a idrogeno consentono di lavorare rispettando l'ambiente senza dover accettare compromessi. Siamo quindi molto felici del Premio KS Energia e Ambiente assegnato a Opel Vivaro-e Hydrogen. A Rüsselsheim abbiamo più di 20 anni di esperienza nello sviluppo di veicoli a celle a combustibile a idrogeno. Intendiamo rafforzare la nostra posizione di vertice portando questa tecnologia sui grandi van per le consegne nel 2024", ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, Enlarged Europe Chief Operating Officer di Stellantis.

La batteria di Opel Vivaro-e è stata sostituita da tre serbatoi di idrogeno a 700 bar, con una capacità di 4,4 kg. La cella a combustibile da 45 kW è in grado di generare sufficiente potenza per guidare tranquillamente in autostrada, mentre la batteria agli ioni di litio da 10,5 kWh posizionata sotto i sedili anteriori garantisce la potenza di picco quando è necessaria una maggiore dinamicità, per esempio all'avvio e in fase di accelerazione.

L'autonomia arriva fino a 400 chilometri e sono sufficienti tre minuti per fare rifornimento di idrogeno. Il veicolo offre un volume di carico fino a 6,1 metri cubi, una portata di 1.000 chilogrammi e un peso rimorchiabile di 1.000 kg. Opel Vivaro-e Hydrogen è disponibile in due taglie, M e L (4,95 e 5,30 metri) ed è già entrato a far parte della flotta di Miele, costruttore tedesco di elettrodomestici premium.