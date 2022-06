Peugeot lancia e-Expert Hydrogen, furgone compatto a idrogeno

Peugeot diventa uno dei primi costruttori a realizzare, nel segmento dei furgoni compatti, un veicolo di serie con una power-unit elettrica alimentata da una pila combustibile a idrogeno (hydrogen fuel cell): l'e-Expert Hydrogen. I vantaggi sono evidenti: la pila a combustibile consente una ricarica rapida che apre la possibilità di un uso intensivo senza emissioni. In soli tre minuti il Peugeot e-Expert Hydrogen, riesce ad immagazzinare l'idrogeno necessario per percorrere circa 400 chilometri in modalità 100% elettrica.

L'obiettivo del Brand francese è chiaro: investire in una nuova soluzione di mobilità a zero emissioni di CO2 senza compromessi diventando leader nella mobilità a idrogeno. La pila a combustibile alimentata a idrogeno soddisfa questi requisiti consentendo l'utilizzo intensivo, lunghe distanze, ricarica rapida e massimo volume utile. e-EXPERT Hydrogen utilizza una tecnologia di nuova generazione chiamata "Next gen e-Van Hydrogen efficiency" che associa due fonti di energia elettrica a bordo grazie al sistema "mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric" specifico di Stellantis. La pila a combustibile è abbinata a una batteria agli ioni di litio ricaricabile con capacità di 10,5 kWh e una potenza di 90 kW. Posizionata sotto i sedili, la batteria, alimenta anche il motore elettrico durante alcune fasi di guida.

Per l'alimentazione viene utilizzato un caricabatterie trifase di bordo da 11 kW. Queste due fonti di energia lavorano in sinergia per alimentare un motore elettrico a magneti permanenti, con una potenza di 100 KW (136 Cv) che eroga una coppia di 260 Nm.

Situata sull'asse anteriore, questa catena di trazione elettrica è simile a quella del Peugeot e-Expert (modello elettrico a batteria). Il furgone presenta le stesse caratteristiche di volume di carico delle versioni diesel ed elettrica a batteria: fino a 6,1mü di volume di carico, 1100 kg di carico utile, 1000 kg di capacità di traino. La batteria ad alta tensione è garantita per 8 anni o 160.000 km per almeno il 70% della sua efficienza.