Scania sempre più elettrica con i nuovi autocarri

Prosegue il cammino nella roadmap dell'elettrificazione firmata Scania. Il produttore ha infatti introito nuove soluzioni di autocarri elettrici e oggi sono disponibili anche le cabine R e S con zona notte per i veicoli a batteria, idonee per un ampio numero di clienti e applicazioni.

Grazie alle nuove batterie da 624 kWh e all'ampliamento della gamma e-mobility, Scania preme l'acceleratore verso un futuro fatto di mobilità con la 'spina'.

"Questo lancio rappresenta una pietra miliare per noi e per i nostri partner - ha affermato Christian Levin, CEO di Scania - e in questo momento stiamo implementando tutta la nostra gamma prodotti in ogni dimensione, offrendo nuove opportunità a un ampio spettro di clienti e all'intero ecosistema dei trasporti.

Questi nuovi veicoli elettrici sono parte integrante delle risposte di Scania a tutte le richieste che il mondo dei trasporti desideroso di elettrificazione ha avanzato".

Le parole d'ordine che si sono imposti in Scania sono quelle di modularità, sostenibilità ed economia operativa totale, per nuove soluzioni elettrificate che potenzialmente si offrono di pareggiare o addirittura superare quello che ci si aspetta da un autocarro con propulsione tradizionale. Scania supporta poi i propri clienti anche con una consulenza riguardante i servizi, l'infrastruttura di ricarica, l'aspetto finanziario, assicurativo e di manutenzione e riparazione, offrendo una soluzione completa.

"L'ampliamento della gamma e-mobility - ha commentato Fredrik Allard, Senior Vice President and Head of Electrification in Scania - rappresenta un ulteriore passo avanti per Scania verso i clienti desiderosi di effettuare il passaggio ad un trasporto elettrico. Stiamo agevolando la transizione verso un mondo dei trasporti più sostenibile insieme ai nostri clienti che hanno come obiettivo un trasporto a emissioni zero".

L'ampliamento della propria gamma e-mobility, per Scania comprende anche l'introduzione del trattore a 44 ton e l'ampliamento della gamma autotelai, tutte soluzioni adatte al trasporto regionale con massa totale a terra fino a 64 tonnellate.