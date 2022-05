e-Rifter, la versatilità a zero emissioni secondo Peugeot

Con gli incentivi statali la ricerca dell'avventura è ancora più conveniente. Si chiama e-Rifter il veicolo multispazio di Peugeot dalla vocazione avventurosa e a propulsione 100% elettrica. Con questo veicolo, la casa Transalpina, ha voluto coniugare la versatilità di un veicolo multispazio con la vocazione dinamica di un moderno Suv e una power-unit a zero emissioni. Dall' abitacolo spazioso, quasi fosse un loft, alla comodità di guida, alla possibilità di stipare ordinatamente anche oggetti di taglia XXL. Un vano per ogni esigenza: dalla grande vasca portaoggetti, nella zona anteriore sopra le alette parasole ai due cassetti frontali, dalla profonda nicchia con copertura a saracinesca sul tunnel centrale, alle tasche nelle portiere.

e-Rifter rappresenta un mezzo ideale per superare tutti gli ostacoli capace di aprirsi la strada verso l'avventura, anche grazie alla tecnologia applicata al Grip Control, il sistema di trazione che massimizza la trazione su ogni tipo di fondo, anche i più scivolosi. Massima sicurezza, con un supporto alla guida fatto da ADAS di ultima generazione abbinato alla power-unit capace di erogare 136 Cv (100 kW) e 260 Nm di coppia, immediatamente disponibile, alimentata da una batteria da 50 kW, che consente al veicolo di coprire la distanza di 280 chilometri con un pieno di elettroni. Una libertà di movimento possibile solo grazie al motore BEV, che consente di muoversi indisturbato anche durante gli stop del traffico e nelle ZTL.

Grazie agli incentivi statali che arrivano a 5 mila euro, e-Rifter, diventa un interessante opportunità anche in termini di costi di utilizzo. e-Rifter è in listino con 5 allestimenti con un prezzo a partire da 31.700 euro al netto degli incentivi statali con rottamazione.