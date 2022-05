Autopromotec 2022, una vision completa sulle emissioni zero

La mobilità elettrica debutta alla 29°edizione di Autopromotec, in programma a Bologna fino al 28 maggio. All'interno della manifestazione internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico, la prima edizione di Electric City, porta al grande pubblico una visione a 360° sulla mobilità elettrica. In un'area espositiva di 600 metri quadrati i visitatori hanno avuto modo di scoprire quanto la mobilità elettrica abbia fatto, negli ultimi anni, passi da giganti in materia di evoluzione tecnologica.

Oggi si può sfruttare un ventaglio di mezzi, dalle citycar fino alle granturismo ad alte prestazioni a cui è stata applicata la tecnologia BEV. Camminando all'interno della città connessa, riprodotta all'interno del padiglione 29, la selezione delle vetture esposte spazia da modelli compatti, come la Dacia Spring, fino ad elettriche ad alte prestazioni come l'Audi RS e-tron GT da 646 cavalli. Presente anche la Hyundai con Ioniq 5, recente vincitrice del premio World Car of the Year 2022. Per gli amanti dei maxi suv ad alto contenuto tecnologico non poteva mancare la Bmw iX, mentre per chi cerca dimensioni un po' più compatte e linee da coupé potrà scoprire l'Audi Q4 Sportback e-tron. Tra le anteprime presenti anche la nuova Renault Megane E-Tech Electric e le alimentazioni green alternative rappresentate dalla Hyundai Nexo a idrogeno.