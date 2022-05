MINI Full Electric: lanciata la campagna "Elettrifigata!"

"Electric is cool" come si direbbe all'estero. In Italia, invece, la nuova campagna MINI introduce il neologismo "ELETTRIFIGATA", che fonde insieme i concetti di elettrico e cool, per descrivere al meglio il piacere di guida che si prova con la MINI Full Electric. La campagna ci conduce in un viaggio a emissioni zero attraverso il BEV Paese (Battery Electric Vehicle) - alias il "Bel Paese" - cominciando dai luoghi più iconici di Milano e Roma. Una serie di stampe in puro stile MINI di vari formati, che interagiscono in modo ironico con i luoghi in cui si trovano per proporre lo stile di guida 100% elettrico e a zero emissioni proprio di MINI Full Electric.

Il tutto è amplificato a livello nazionale da una campagna digitale e da una campagna audio digitale con contenuti pensati appositamente per Spotify e sui social media, estesi anche ad altre città italiane nel resto del Paese. "MINI Full Electric è la soluzione di mobilità urbana sostenibile più cool - dichiara Stefano Ronzoni, Head of MINI Italia - Questo è il nostro punto di forza ed il principale motivo per cui i nostri clienti ci scelgono e quello per cui i nostri fan ci desiderano.

ELETTRIFIGATA non è solo un gioco di parole, ma è un vero e proprio claim che ci consentirà di consolidare ulteriormente l'awareness del prodotto e di rafforzare il suo posizionamento sul mercato."