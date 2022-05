Da Mercedes-Benz ambulanza a zero emissioni

Prodotto in collaborazione con Amulanz Mobile, il nuovo mezzo di soccorso firmato Mercedes-Benz è un'autoambulanza completamente elettrica realizzata su base eSprinter. Presentata lo scorso weekend in anteprima Mondiale alla rassegna tedesca RETTmobil di Fulda, nell'Assia, l'eSprinter ha un motore elettrico da 116 Cv e può operare tanto in servizio urbano quanto extraurbano, grazie ai potenti accumulatori di bordo. Nonostante l'equipaggiamento medico e gli accumulatori necessari per muovere il veicolo che sono separati da quelli necessari per far funzionare la strumentazione di emergenza bordo, l'eSprinter ambulanza (eKTW) si mantiene sotto le 3,5 tonnellate di peso.

Come il modello di serie da cui deriva è accreditato di un'autonomia di 156 km per ciclo di ricarica, assicurata dal pacco batterie da 47 kWh, e grazie ai sistemi ad alto voltaggio l'eSprinter eKTW può essere rifornito all'80% in soli 20 minuti.

Kersten Trieb, responsabile vendite veicoli speciali di Mercedes-Benz Germania, al riguardo sottolinea: "Il lavoro di soccorso è sinonimo di affidabilità, precisione e impegno, valori a cui Mercedes Benz è dedicata. A ciò si aggiungono gli aspetti sempre più importanti della sostenibilità. In questo modo stiamo anche aiutando i nostri collaboratori ad affrontare le prossime sfide della mobilità e allo stesso tempo a garantire la loro capacità operativa nel futuro".