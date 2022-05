Brembo, un hackathon per la mobilità sostenibile

Si terrà dal 24 al 26 giugno, presso Kilometro Rosso, il Brembo Hackathon, aperto alla partecipazione sia di start-up sia di singoli e volto alla ricerca di soluzioni digitali per il futuro della mobilità, così come allo sviluppo dell'ecosistema e dell'esperienza di guida del nuovo sistema frenante intelligente di Brembo.

L'hackathon è un format di evento che facilita la creazione di idee e soluzioni innovative su una tematica comune, tramite la stretta collaborazione tra appassionati, esperti e start-up, con i migliori progetti che emergeranno saranno premiati e avranno la possibilità di un contratto di incubazione con Brembo.

"La mobilità sta cambiando. Il modo in cui ci muoviamo, comunichiamo e viaggiamo si è evoluto ed evolverà velocemente nei prossimi anni. In questo contesto Brembo Hackathon rappresenta un'opportunità che abbiamo voluto cogliere, per dare un ulteriore contributo alla mobilità del futuro" ha dichiarato Daniele Schillaci, amministratore delegato di Brembo.