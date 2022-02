Momodesign, linea di monopattini per mobilità sostenibile

E' la mobilità urbana sostenibile l'obiettivo al quale punta Momodesign con il lancio di una nuova linea di monopattini elettrici. In collaborazione con un nuovo partner, ha preso infatti il via un nuovo corso per l'azienda che punta ad affermarsi in breve tempo in questo settore, a livello internazionale, con una gamma di prodotti di design esclusivo, dalle funzionalità innovative e dagli alti standard qualitativi. La distribuzione a livello europeo è affidata a Concorde SPA e riguarda i due modelli di monopattini elettrici EVO 9 e REVO 11.

Il primo dei due si caratterizza per un design nuovo e nuove funzionalità che permettono di avere un'ottima esperienza di guida grazie a comfort e a stabilità e di raggiungere standard di sicurezza elevati grazie all'utilizzo della tecnologia NFC (Near Field Communication) e all'inserimento degli indicatori laterali. EVO 9 integra ruote da 8.5" con camera d'aria, studiate per assorbire gli impatti. Il tempo di ricarica della batteria è di 3/4 ore e il motore può contare su 400W.

L'autonomia dichiarata è di 25 km. Il monopattino è anche dotato di un sistema di sicurezza antifurto 'Near Field Communication' (NFC), ovvero una chiavetta contactless (disponibile anche come adesivo da applicare sul proprio smartphone) che si associa al proprio monopattino avvicinandola al display e permette di sbloccarlo ad ogni utilizzo.

REVO 11 è invece il 'top di gamma' dei monopattini elettrici Momodesign, con ruote da 10" air free, studiate per assorbire gli impatti, oltre ai doppi faretti anteriori e posteriori retroilluminati per assicurarti ancora più sicurezza durante i tragitti notturni. La sua batteria estraibile lo rende ancora facile da caricare e la doppia ammortizzazione garantisce maggior confort nella guida.