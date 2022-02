Nokian Tyres: presentata la concept tire sostenibile

Nokian Tyres ha presentato lo pneumatico più sostenibile mai prodotto finora. Il concept Nokian Tyres Green Step è composto da 93% di materiali riciclati o rinnovabili. In questo modo, l'azienda si avvicina al suo obiettivo di utilizzare il 50% di materiale riciclato o rinnovabile per ogni pneumatico Nokian Tyres prodotto entro il 2030.Il concept Green Step testimonia l'ingegnosità della divisione Ricerca e Sviluppo dell'azienda e la sua ambizione di rendere la guida più sostenibile. "Gli automobilisti sono sempre più interessati alla sostenibilità dei loro pneumatici e questo fa sì che ci sia richiesto di realizzare prodotti in grado di rispondere a questi standard. Questa richiesta mette sotto pressione anche il settore perché vengano sviluppati materiali più eco-friendly, così come la tecnologia di produzione degli pneumatici perché si adatti a questi materiali. Con un concept tire come il Green Step, possiamo superare i limiti. È una vittoria per tutti, ma soprattutto per l'ambiente", dichiara Jouko Ilomäki, Development Manager di Nokian Tyres. Tutta la gomma usata nel concept Green Step è naturale e si usano anche oli rinnovabili come l'olio di canola. Quasi tutti i plastificanti, le resine e i coadiuvanti di fabbricazione provengono da risorse rinnovabili. Inoltre, la silice naturale della lolla di riso funziona come riempimento principale per il battistrada e il fianco, e la fibra di corda rinnovabile è usata per rendere lo pneumatico più resistente. "Abbiamo imparato cose nuove per ogni innovazione realizzata per il concept tire. Per esempio, uno dei compiti più impegnativi era quello di sostituire completamente la gomma sintetica con la gomma naturale, cosa che alla fine abbiamo ottenuto", aggiunge Ilomäki.