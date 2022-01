Volkswagen ID.Life, crossover elettrico democratico del 2025

Volkswagen conferma che il modello di serie derivato dal concept ID.Life, svelato in settembre allo IAA di Monaco, verrà proposto ad un prezzo base 'democratico' compreso tra 20.000 e 25.000 euro e sarà lanciato nel 2025.Questo crossover compatto, lungo poco più di 4 metri e dotato di trazione anteriore, si distacca nel look dal mondo delle precedenti ID, rappresenta la visione della Casa di Wolfsburg per un futuro delle 'piccole elettriche' concretizzato attraverso mobilità sostenibile, tecnologie digitali e design senza tempo.

Fra le particolarità di ID.Life c'è anche un più esteso impiego di materiali naturali e riciclati per proporre una sostenibilità a 360 gradi che si somma alla guida a zero emissioni locali. Ricordiamo che questo modello impiega una versione inedita della piattaforma MEB, con motore da 172 kW (pari a 234 Cv) posizionato sull'avantreno e batteria da 57 kWh capace di garantire secondo i test Wltp 400 km di autonomia.

"ID.Life offre una prima immagine di quella che sarà la nostra auto classe elettrica del futuro - ha affermato Jozef Kabaň, capo designer Volkswagen - Innovazione, sostenibilità e atemporalità sono i tre valori che ci hanno guidato". Come ribadisce il nome 'Life', cioè vita, il nuovo crossover compatto di Volkswagen è anche interamente naturale nelle componenti che lo permettono. Sono infatti utilizzati coloranti naturali e agenti indurenti a base organica per sottolineare il suo carattere purista e sostenibile. Spiccano anche l'eliminazione degli elementi decorativi e delle parti aggiuntive, nonché le tradizionali miscele di materiali.

Ne sono un esempio gli elementi che costituiscono il tetto e il cofano anteriore, realizzati interamente partendo da bottiglie di plastica riciclate. Per la verniciatura trasparente della carrozzeria il colorante naturale è stato ottenuto con trucioli di legno così come l'agente indurente è a base organica. E il fornitore dei pneumatici impiega olio biologico, gomma naturale e lolla di riso per realizzare le coperture 'green' di ID.Life. All'interno sono presenti altri materiali naturali e riciclati come il legno integrato negli interni proviene da silvicoltura sostenibile. I passeggeri si siedono sui coprisedili Artverlours Eco, materia prima secondaria prodotta durante il riciclaggio dei rifiuti di plastica.