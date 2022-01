Santa Margherita Ligure rinnova servizio di bike sharing elettrico

Santa Margherita Ligure resta in sella alle bici elettriche Ridemovi con cui rinnova fino a maggio 2022 il servizio bike sharing; nuovo parco mezzi e nuove tariffe pensate per agevolare i residenti. Il servizio è entrato in funzione lo scorso luglio sostituendo il sistema già presente in città con uno più moderno e agile (niente colonnine di ricarica, parcheggio libero in aree delimitate, utilizzo con smartphone e non con tessera). I numeri testimoniano il gradimento del servizio: fino al 31 dicembre 2021 sono stati effettuati oltre 17 mila viaggi per 34.710 km in oltre 3500 ore di utilizzo da parte di 8.500 utenti unici.

Durante la stagione estiva e fino a fine novembre hanno circolato 110 biciclette, in questo periodo saranno 30 in attesa di avviare una nuova procedura di selezione per la fornitura del servizio per la prossima stagione estiva.

Il nuovo accordo prevede tariffe speciali per i primi tre mesi considerando che la maggior parte dei fruitori saranno residenti: gennaio e febbraio primi 10 minuti gratuiti + 0,20 €/min dopo i primi 10 minuti; a marzo tariffa flat di 0,50 € per 15 minuti. Sono già presenti in città i nuovi mezzi sempre elettrici a pedalata assistita.