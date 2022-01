A Livorno nuovo car-sharing vetture solo elettriche

Sarà operativo da domani, sabato 22 gennaio, il nuovo servizio di car-sharing con auto totalmente elettriche fornito dal Comune di Livorno tramite la società Playcar di Cagliari nell'ambito del Progetto Modì (Mobilità Dolce e Integrata nell'Area vasta livornese), cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente e con l'Amministrazione Provinciale ente coordinatore.

Tramite una "app" da scaricare, è possibile prenotare una vettura, ritirarla e aprirla (senza bisogno di consegna chiavi) in una delle postazioni cittadine, metterla in moto e utilizzarla a costi contenuti, con accesso libero alle zone a traffico controllato e con la possibilità di parcheggiare gratis negli stalli blu.

L'iniziativa è stata presentata in piazza Grande. Il servizio parte con sei auto elettriche, già collocate nelle postazioni così ubicate: due in via del Porticciolo; una in piazza del Pamiglione, nel tratto di carreggiata lato sud in fondo a via Fiume; una sugli scali D'Azeglio, in prossimità dei civici 32a-32b; una in via Grande in prossimità del civico 63 e una in piazza Dante in prossimità del civico 48.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle vetture, la propulsione è al 100% elettrica; la velocità raggiungibile è adeguata, ben oltre i limiti consentiti dal Codice della strada.

Ripresa e partenza da ferma sono da auto sportiva, attacchi isofix, cambio continuo. La capienza è di cinque persone.

L'autonomia è di 330/350 km in urbano con carica al 100%, mentre in extraurbano è di 220/240 km (considerando una velocità media di 110 km/h).

Il personale della Playcar provvede alla ricarica e alla sanificazione delle vetture prima della consegna.

Per quanto riguarda la tariffazione del servizio, essa comprende due voci: è previsto un costo temporale di 2,5 euro per ogni ora di utilizzo, più un costo chilometrico che dipende dalla distanza percorsa. È possibile comunque sottoscrivere varie forme di abbonamento. Il servizio è di tipo "Round Trip", cioè si prende e si riconsegna il veicolo nello stesso parcheggio.