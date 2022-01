Helbiz, con Wheels per espandere offerta elettrica

Per espandere la sua offerta di veicoli elettrici, Helbiz ha sottoscritto una nuova partnership con la piattaforma di mobilità elettrica condivisa Wheels. In particolare, l'accordo ha per oggetto i dispositivi a due ruote Wheels, dotati di un particolare sedile di design, che permettono di muoversi liberamente in città. I mezzi hanno un baricentro basso e ruote da 14 pollici che rendono sicuro lo spostamento anche su superfici irregolari della pavimentazione.

Wheels ha anche recentemente lanciato un sistema di casco integrato a disposizione degli utenti e condivisibile ad ogni uso.

In base all'accordo, Wheels fornirà a Helbiz una flotta iniziale di 2500 mezzi da distribuire per la prima volta in quattro città degli Stati Uniti e a seguire in due aree private italiane a partire dal prossimo mese, con l'obiettivo di espandersi in altri mercati nel prossimo futuro. "Siamo entusiasti di espandere le nostre offerte di micromobilità - ha affermato Luca Santambrogio, Italy Country Manager di Helbiz - per includere i dispositivi con sedile Wheels, dotati di un design molto ricercato dai clienti. La progettazione dei sedili dei mezzi Wheels e il casco intelligente integrato ci consentono di servire una gamma più ampia di utenti, compresi quelli con mobilità ridotta".

"La partnership tra Wheels e Helbiz è una scelta naturale - ha affermato Will Sowers, Direttore degli Affari Pubblici di Wheels. Con la loro implementazione di tecnologie come i selfie di verifica del casco, entrambi abbiamo l'impegno per la sicurezza nel nostro DNA e abbiamo osservato le loro operazioni in prima persona in alcuni dei mercati più strategici di oggi, come Miami e Miami Lakes". Per sbloccare e noleggiare i mezzi Wheels, sarà possibile utilizzare direttamente la app di Helbiz, scaricabile da Play Store ed Apple Store.