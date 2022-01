Monopattini: il colosso tedesco Tier anche a Milano

Tier Mobility, società tedesca e principale fornitore europeo di veicoli di micromobilità in sharing, ha ampliato il proprio raggio d'azione nel mercato italiano con l'acquisizione della società Vento Mobility, che erogava servizi di monopattini in sharing attraverso il brand commerciale Wind Mobility. Dopo essere sbarcata a Roma, Parma, Bari, Palermo e Trento, ora è la volta di Milano.

A Milano sarà lanciata una flotta di 750 monopattini. Le luci di direzione, la ruota da 12 pollici e le sospensioni anteriori per una guida più stabile, sono tra le principali novità del monopattino Tier.

Migliorare i livelli di inquinamento delle principali città del Paese e offrire una soluzione innovativa e sicura, grazie agli indicatori di direzione, sono gli obiettivi di Tier, secondo quanto viene riportato in una nota, in cui si evidenzia che l'azienda conta oltre 45 milioni di noleggi effettuati a livello globale, riducendo di almeno 15 milioni i viaggi in macchina.