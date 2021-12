Astara 01 Concept, corre alla Dakar abbattendo 70% CO2

Si può competere alla Dakar in modo sostenibile anche senza ricorre alla elettrificazione. Lo dimostra il buggy 01 Concept del team spagnolo Antara, una evoluzione della Century Racing CR6 trasformata per funzionare con e-Fuel.

Affidato agli equipaggi Jesús Calleja - Edu Blanco e Óscar Fuertes - Diego Vallejo il buggy 4x2 è stato realizzato per funzionare con carburante sintetico, anziché convenzionale. Il motore V8 LS7 7.0 di origine General Motors (lo stesso della Corvette) ha ricevuto modifiche al sistema di iniezione e una riprogrammazione della gestione elettronica Motec M1 per adeguarsi all'e-Fuel. Anche i serbatoi e l'intero sistema delle tubazioni sono stati adeguati al nuovo combustibile ecologico. Le prerogative base del motore non sono alterate dall'e-Fuel con 380 Cv di potenza e 720 Nm di coppia a 4.300 giri, due qualità fondamentali per affrontare il difficile percorso e le dune della Dakar.

Grazie al lavoro del team Astara, questo propulsore aggiunge anche una bassissima impronta di carbonio, con emissioni di CO2 ridotte del 70% rispetto a quelle di un equivalente motore a benzina. Inoltre, grazie all'e-Fuel, il V8 7 litri della 01 Concept non emette particolato o altri inquinanti dal suo tubo di scarico.

Grazie alla leggerezza della costruzone il buggy 01 Concept è straordinariamente veloce su tutti i terrene accelera da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi, con una velocità massima limitata a 170 km/h per regolamento. La 01 Concept utilizza il più vantaggioso sistema di accumulo di energia della Dakar 2022: un litro di e-Fuel eroga 10,752 kWh di energia, quindi il suoi serbatoio - che quando sono pieni trasportano 400 kg di e-Fuel - sono grado di garantire 3.870 kWh con un pieno, valore che se trasformato nella quantità di energia necessaria a competere con un'auto elettrica richiederebbe - secondo quanto si legge nella nota - 22 tonnellate di batterie.