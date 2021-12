Dacia Service: assistenza al top con l'elettrica low cost

Addio disagi dovuti alla manutenzione programmata grazie a Dacia Service, il nuovo servizio di assistenza che vede protagonista la nuova Spring. Negli ultimi due anni, la Rete dei concessionari del Gruppo Renault ha aderito alla digitalizzazione dei servizi, svolta radicale che Dacia ha abbracciato pienamente in seguito al delicato periodo che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. La digitalizzazione della Rete di vendita è diventata un elemento fondamentale per affrontare un mercato in continua evoluzione. Con queste nuove modalità, Dacia riesce a rispondere al bisogno dei propri clienti, sempre più digitali, che desiderano avere un'esperienza d' acquisto online ottimizzando il tempo a disposizione. Dopo l'introduzione nel 2020 di Video Live Chat e Zero Contact in Officina, processi che hanno arricchito il processo di acquisto convenzionale, Dacia presenta un nuovo servizio che rispecchia a pieno la strategia della Marca, volta a democratizzare i veicoli elettrici. Il cliente che prenota una manutenzione programmata riceverà una Courtesy Car d'eccezione ad uso completamente gratuito: la nuova Dacia Spring. Il cliente potrà quindi usufruire della prima vettura 100% elettrica della gamma Dacia e vivere un'esperienza Full Electric per tutta la durata dell'intervento. Per prenotare basterà richiedere un appuntamento online presso la propria officina Dacia di fiducia per la manutenzione programmata della propria auto. Il cliente riceverà delle istruzioni via mail per accedere all'app "Rnault Mobility by Mobilize" per poter usufruire del servizio. Sempre tramite l'utilizzo dell'app sarà possibile ritirare l'auto di cortesia e iniziare il test drive 100% elettrico.