Helbiz: i monopattini elettrici disponibili anche a Catania

I monopattini Helbiz sono sbarcati anche in Sicilia. L'azienda leader nella micromobilità ha inaugurato il servizio di sharing a Catania l'undici dicembre, ampliando così la propria presenza in Italia. L'arrivo a Catania del servizio di sharing Helbiz fa parte di una strategia più ampia di distribuzione sul territorio italiano, che vede l'azienda impegnata anche in una serie di attività per promuovere la sicurezza stradale e l'utilizzo sicuro dei mezzi.

Catania, insieme ad altre città italiane, sarà infatti sede degli Helbiz LAB2040, laboratori sulla sicurezza stradale partiti a settembre e che coinvolgeranno 2.200 studenti di diversi istituti superiori. Il format comprende momenti teorici e, ove possibile, anche test drive in totale sicurezza, ed è stato inserito sul sito del Ministero dell'Istruzione per il suo ruolo fondamentale in tema di educazione civica e stradale. "Siamo entusiasti di portare i nostri monopattini elettrici a Catania. Si tratta di mezzi sicuri, sostenibili, affidabili e convenienti", ha dichiarato Luca Santambrogio, Country Manager Italy di Helbiz.

"L'esperienza di Helbiz si conferma una delle grandi direttrici d'innovazione per le amministrazioni pubbliche italiane, all'insegna della sicurezza e di numerosi programmi educativi rivolti alla popolazione in tema di micromobilità." I servizi di micromobilità elettrica in sharing di Helbiz agevoleranno gli spostamenti dei residenti e dei numerosi turisti che ogni anno visitano Catania, una delle aree metropolitane più densamente popolate della Sicilia, ampliando così la presenza del gruppo sull'isola, dopo l'apertura a Palermo avvenuta a marzo 2021. A disposizione dei catanesi e dei turisti ci sarà una flotta di 333 monopattini elettrici noleggiabili attraverso l'uso dell'app Helbiz (scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play Store). Avranno la possibilità di usufruire di Helbiz Unlimited, una speciale tariffa flat di 39,99 euro al mese che consente di effettuare un numero di corse illimitato, oppure optare per una tariffa a consumo di 1euro per lo sblocco iniziale più 20 centesimi al minuto per la singola corsa.