Carburanti alternativi, via libera da ministri Trasporti Ue

I ministri dei Trasporti Ue hanno espresso il proprio "sostegno alle proposte per aumentare la produzione e l'utilizzo dei carburanti sostenibili alternativi", fondamentali per "ridurre le emissioni nel medio e lungo periodo". Lo ha detto la commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean, sottolineando i "rapidi progressi" registrati su questo fascicolo "a livello europeo" ed esprimendo soddisfazione per la condivisione da parte dei ministri della valutazione della Commissione europea sul regolamento dei combustibili alternativi e la relativa infrastruttura, oltre che sulla "necessità di prevedere degli obiettivi vincolanti". La commissaria ha infine auspicato una rapida adozione dell'orientamento generale che trasmetta "un segnale positivo a imprese e cittadini".