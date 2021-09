Citroën presenta concept di veicolo autonomo multifunzione

Citroën, storico marchio del gruppo Stellantis, ha presentato oggi un concetto di veicolo elettrico, autonomo, condiviso e polifunzionale, capace di trasportare dei passeggeri ma anche dei pacchi in ambiente urbano. Svelato a Parigi, il prototipo di 'Citroën Skate' si presenta con quattro grosse ruote sotto dei moduli che possono venire personalizzati a seconda dei bisogni. Consegna di pacchi, consegna di pasti a domicilio, trasporto in aeroporto, sala di telelavoro ambulante: i designer dello storico costruttore francese hanno immaginato una sessantina di applicazioni diversi per questo 'Skate' altro una quarantina di centimetri e che dovrà circolare su corsie dedicate ad una velocità di 25 km/h. "Oggi la sfida è trovare un buon equilibrio tra tecnologia e infrastruttura", a costi "ragionevoli"; ha sottolineato Christine Hansen, direttrice strategica di Citroën. "Su un veicolo individuale l'autonomia costerà molto cara: l'uso condiviso la rende possibile in un avvenire prossimo". Per Pierre Leclerq, direttore design della grande casa automobilistica fondata nel marzo 1919 da André Citroën, l'obiettivo è anche "reinventare ciò che si farà durante il tempo di trasporto", con una grande libertà in termini di concezione degli interni. "La mobilità - aggiunge - deve restare un piacere e non uno spostamento paraurti contro paraurti". "Si potrebbe immaginare una flotta di 'skates' operati da Stellantis", con appositi modulti gestiti da vari partner, sottolinea Hansen. A Parigi, per esempio, è stata presentata una sorta di palestra viaggiante immaginata dal gruppo Hotels Pullman mentre il gruppo JCDecaux ha ideato una sorta di taxi con 5 persone a bordo. Diversi costruttori sviluppano attualmente queste soluzioni di mobilità autonoma e condivisa, dinanzi ad una eventuale declino delle auto individuali nelle zone ad alta densità urbana.