Seat Mo', la mobilità urbana sostenibile e di design

Si chiama Seat Mo' ed pensato per una mobilità urbana facile e anche divertente. Al passo con richieste di cambiamento della mobilità, soprattutto in città, Seat ha infatti deciso di puntare anche sul suo primo scooter elettrico. "Il mondo sta cambiando - ha dichiarato Lucas Casasnovas, Direttore Seat Mo' - così devono cambiare anche gli approcci alla mobilità, in particolare negli ambienti urbani.Seat Mo' eScooter 125 mostra la determinazione del marchio e il suo desiderio di soddisfare le esigenze dei clienti. È una mossa audace, ma necessaria".

Al primo colpo d'occhio, durante la nostra prova tra il contesto urbano e le colline di Verona, dove siamo saliti in sella a margine dei Seat Music Awards, Seat Mo' eScooter 125 spicca per le sue linee grintose, la tecnologia di illuminazione integrata e il display digitale a lettura intuitiva. Il motore elettrico è da 7 kW (picco di potenza da 9 kW) e può portare lo scooter a raggiungere una velocità massima di 95 km/h. La batteria, invece, è in grado di garantire un'autonomia fino 137 km.

Le modalità di guida selezionabili (Eco, City, Sport) sono perfette per adeguare lo stile di guida a ogni condizione di utilizzo, mentre la batteria facilmente ricaricabile, estraibile e trasformabile in trolley per essere trasportata, semplifica al massimo la fruibilità quotidiana.

Grazie all'apposita app per smartphone, l'eScooter secondo Seatoffre livelli di controllo ancora maggiori, permettendo di accedere a diverse funzioni. Una volta scaricata e registrata, l'app può essere collegata all'eScooter, consentendo l'accesso a una serie di funzioni e a ulteriori informazioni sul veicolo, in modo da non dimenticare mai più dove si è parcheggiato, nemmeno negli ambienti urbani più trafficati, grazie alla capacità dell'app di localizzare lo scooter in tempo reale.

Seat Mo' eScooter 125 è progettato e prodotto a Barcellona in collaborazione con Silence, azienda produttrice di veicoli elettrici. Con un prezzo di listino di 6750 euro, grazie agli incentivi statali Seat Mo' è disponibile con uno sconto del 40% in caso di rottamazione e con la possibilità di fruire di una formula finanziaria a 99 Euro al mese per 48 mesi senza dover versare nessun anticipo.