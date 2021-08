Helbiz lavora a monopattino firmato Pininfarina e MT

Helbiz, che finora si era dedicata alla micromobilità sharing, dopo la quotazione al Nasdaq presenta il suo primo monopattino elettrico destinato alla vendita disegnato da Pininfarina e realizzato da MT Distribution che "sarà disponibile sul mercato nel corso del 2022, con una previsione di circa 60 mila unità nel primo anno".

Helbiz One è un prototipo nell'ambito di un progetto che, spiega una nota, "prevede lo sviluppo da parte di Pininfarina per Helbiz di una nuova gamma di mezzi della micro-mobilità elettrica dal design coordinato e customizzabile; MT Distribution si occuperà dell'ingegnerizzazione dei mezzi.

Helbiz distribuirà sul mercato".

"Il lancio di Helbiz One conferma ancora una volta l'impegno di Pininfarina nella mobilità sostenibile in tutti le sue declinazioni - spiega Giuseppe Bonollo, Senior Vice President Sales&Marketing di Pininfarina. - Attraverso il design, che applichiamo ai settori più svariati, facciamo innovazione da oltre 90 anni con l'obiettivo di migliorare la vita delle persone. La nostra attenzione ai nuovi trend della mobilità urbana sostenibile ci rende entusiasti di poter proporre insieme a Helbiz e MT un nuovo modo di muoversi che mette insieme alta tecnologia e qualità, diminuendo al tempo stesso il congestionamento delle città". "La presentazione del primo prototipo ci rende orgogliosi e ancora più fiduciosi nel successo della partnership con Pininfarina ed Helbiz - aggiunge Alessandro Summa, Amministratore Delegato di MT Distribution. - Stiamo lavorando allo sviluppo ingegneristico del progetto per poter mettere sul mercato il prodotto il prossimo anno".