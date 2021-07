E-Gap, accordo con Merbag per ricarica elettrica on demand

Due anni di ricarica elettrica on demand a condizioni e costi convenienti per chi acquista una smart fortwo EQ. A Milano il nuovo accordo siglato da E-Gap, il primo operatore di ricarica mobile e sostenibile per auto elettriche in Europa, e Merbag, concessionaria di vetture e veicoli Mercedes-Benz e smart, consentirà ai nuovi clienti di viaggiare in tutta comodità e serenità con tempi di ricarica molto ridotti: il van con l'operatore raggiungerà infatti la vettura nel luogo indicato, con un notevole risparmio di tempo per il cliente che non dovrà preoccuparsi di tutte le operazioni necessarie per la ricarica.

"L'accordo con la più nota concessionaria milanese apre nuove prospettive ai clienti che guidano smart elettriche. I clienti Merbag avranno la possibilità di parcheggiare la propria smart, non più presso un posteggio con wallbox o colonnina di ricarica, ma in qualsiasi parcheggio su strada, avendo la possibilità di ricevere la ricarica direttamente sul veicolo. In questo modo diamo la possibilità a tutti di acquistare un'utilitaria elettrica e di poterla ricaricare con semplicità - ha dichiarato Francesco De Meo Head of Marketing di E-Gap -.

Siamo certi che il nostro servizio possa contribuire a soddisfare le esigenze dei clienti ancora non organizzati con i sistemi tradizionali di ricarica e che la comodità della nostra ricarica sia un incentivo alla mobilità green nel capoluogo lombardo" ha concluso.

"Parlando di vetture elettriche, una delle prime frasi che spesso mi capita di sentire è "sì, bella l'auto elettrica, ma poi dove la ricarico?". Il nostro obiettivo era dare una risposta e una soluzione a questa domanda. Grazie alla collaborazione tra smart Milano ed E-Gap, nasce il primo noleggio smart che comprende anche un servizio di ricarica in mobilità: non si dovrà più cercare tra le vie della città una colonnina di ricarica, ma sarà la ricarica ad arrivare direttamente ovunque ci si trovi!" racconta Carlo Sommariva, smart Center Manager presso Mercedes-Benz Merbag Spa.

Il servizio prevede ricariche da 10, 15 e 20 kWh a partire da un costo di 7,30 euro (quindi da 0.73 euro per KWh) e non richiede necessariamente la presenza fisica del proprietario della vettura: sarà infatti sufficiente scaricare l'app E-Gap e inserire il codice fornito da Merbag per attivare la richiesta di ricarica della smart. I tempi previsti di ricarica per fare il pieno di energia elettrica sono di soli 60 minuti.