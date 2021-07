Colonnine ricarica veicoli elettrici, accordo Acea-Piné

L'amministratore unico di Acea Innovation, Valerio Marra, e il sindaco di Baselga di Piné, Alessandro Santuari, hanno sottoscritto oggi un accordo programmatico nell'ambito di una partnership di medio termine che dà l'avvio allo sviluppo progettuale del comune trentino nel segno della transizione ecologica.

La partnership, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità contenuti nell'Agenda 2030, prevede, come primo passo, lo sviluppo del Piano di mobilità sostenibile con l'installazione di 52 punti di ricarica per veicoli elettrici nei prossimi cinque anni nel territorio del comune. L'iniziativa si inquadra nel processo di sviluppo integrato di progetti di energy e waste transition in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026 di cui Baselga di Piné sarà una delle sedi.