Mazda, entro 2030 tutta la gamma sarà elettrificata

Mazda rinnova il suo impegno nell'ambito dell'elettrificazione, annunciando un pressing sul piano globale dedicato a questa strategia. Entro il 2030, infatti, la casa giapponese prevede che un quarto dei suoi prodotti sarà completamente elettrico e che tutti gli altri modelli avranno una forma di elettrificazione, ovvero con tecnologie ibride e ibride plug-in.

Fedele a un approccio multi-solution, Mazda mira a ridurre le emissioni di CO2 di ogni singola vettura. Per questa ragione, l'elettrificazione continua andrà di pari passo con lo sviluppo di tecnologie avanzate per i motori a combustione interna, insieme a investimenti per promuovere l'adozione di combustibili sostenibili come i biocarburanti avanzati e gli e-fuel. A dimostrazione del reale impegno in questa direzione, Mazda è entrata a far parte della eFuel Alliance all'inizio di quest'anno, come primo costruttore automotive.

"La mobilità elettrica, se alimentata da energie rinnovabili, è di fatto uno strumento efficace per ridurre le emissioni, soprattutto nelle città, dove le distanze sono più brevi e la rete di ricarica è già relativamente fitta - ha precisato Wojciech Halarewicz, vice president Sales & Customer Service - .

Tuttavia, la realtà è che nella maggior parte dei mercati europei una quota significativa del mix energetico proviene ancora dai combustibili fossili. Inoltre, in molti luoghi in tutta Europa, caricare un veicolo elettrico fuori dalla propria abitazione è ancora una sfida. Per raggiungere l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica, riteniamo che sia necessario sfruttare tutte le opportunità per la riduzione delle emissioni impiegando varie tecnologie oggi e in futuro".

A fargli eco Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Motor Italia, ha analizzato il comportamento del cliente italiano e l'orientamento del mercato nazionale: "Grazie all'offerta sempre più ampia da parte dei costruttori e certamente a seguito degli incentivi governativi, la crescita delle vetture elettriche è inarrestabile. I consumatori italiani si stanno avvicinando molto più facilmente alle tecnologie che ritengono più familiari, come le ibride, scelte da un italiano su tre.

Il trend delle vetture elettriche, che vede una crescita elevata sebbene con volumi ancora bassi, è dovuto a vari fattori: la disponibilità di infrastrutture dove c'è stata sì una grande accelerazione, ma non sufficiente ad allineare l'Italia ai Paesi più avanzati da questo punto di vista; i listini, che costituiscono attualmente una barriera importante per una diffusione più ampia della tecnologia e, non ultimo, il tema culturale. Per questo in Mazda abbiamo lavorato molto sulla "consapevolezza", ovvero sulla divulgazione e familiarizzazione con la vettura elettrica, sin dal lancio della nostra MX-30.

Dunque, nella fase attuale del percorso di transizione verso l'elettrificazione, avere a disposizione un ventaglio di soluzioni tecnologiche significa rispettare e soddisfare le diverse esigenze dei consumatori e, allo stesso tempo, l'ambiente, considerando, ad esempio, che lavorare sulla sostituzione del circolante significa avere su strada auto più ecologiche e sicure".

La strategia della mobilità del futuro della casa nipponica è stata presentata nel corso di una tavola rotonda alla quale hanno preso parte anche Giuseppe Ricci, direttore generale Energy Evolution di Eni e presidente di Confindustria Energia e Davide Bonalumi, docente di Sistemi Energetici al Politecnico di Milano, i quali hanno discusso di come i combustibili rinnovabili possono aiutare a ridurre le emissioni del trasporto su strada.

In vista della pubblicazione del "Pacchetto Fit for 55" della Commissione europea a luglio 2021, il "panel" ha discusso quale quadro normativo e incentivi siano necessari per avere combustibili rinnovabili a sostegno della transizione verso una maggiore mobilità elettrica e avvicinare, così, l'Europa al raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050.