DS3 Crossback E-Tense,suv elettrico non rinuncia allo spazio

Suv compatto, senza compromessi in termini di comfort e design, ecosostenibile, grazie alla propulsione elettrica, e dalla grande abitabilità, grazie alle batterie montate sotto il pianale.

Sono queste in sintesi le peculiarità di DS 3 Crossback E-Tense, il suv premium con un propulsore composto da un motore elettrico da 100 kW (136 cv) e 260 Nm di coppia, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 50 kWh e da un sistema di recupero di energia in decelerazione e in frenata. L'autonomia è di 320 km (ciclo WLTP). Le prestazioni rivoluzionano anche la guida, con accelerazioni da 0 a 50 km/h in soli 3,3 secondi.

Il comfort fissa nuovi standard grazie a un trattamento particolare della rumorosità nell'abitacolo e all'assenza di vibrazioni del motore. Il comportamento stradale è migliorato dal posizionamento centrato e abbassato della batteria compatta interamente montata sotto il pianale. La massa della batteria è compensata in parte grazie a un risparmio di 50 chilogrammi su altri elementi rispetto a DS 3 Crossback con motorizzazione termica.

Sono proposte tre modalità di guida: eco, normal e sport.

L'autonomia è ottimizzata dalla possibilità di preimpostare la temperatura dell'abitacolo e della batteria prima della partenza e dalla presenza di una pompa di calore con un alto rendimento.

Tra l'altro la pre-climatizzazione è una funzionalità che, nel periodo estivo, offre un comfort di bordo che solo le nuove possibilità di interagire a distanza con DS 3 Crossback E-Tense può offrire.

La ricarica rapida da 100 kW permette di ricaricare 9 chilometri al minuto e di raggiungere l'80 % di ricarica in 30 minuti. Per effettuare la ricarica della batteria a domicilio, il brand DS propone DS Smart Wallbox connessa, con una versione trifase che consente una ricarica completa in sole 5 ore.

Un'altra versione di ricarica monofase permette di ricaricare il 100 % della batteria in 8 ore.