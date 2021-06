WOW 774 e 775, nuovi scooter elettrici 100% italiani

Debuttano ufficialmente 774 e 775, nuovi scooter elettrici firmati dalla startup lombarda WOW. Sopo la presentazione del prototipo a EICMA 2019, arrivano sul mercato i due scooter 100% italiani e pensati per portare in Europa un nuovo concetto di mobilità urbana. Dopo il debutto italiano, infatti, il brand sarà presentato in Francia, Spagna, Germania, Olanda e Belgio a partire da fine anno.

L'obiettivo perseguito da WOW è quello di una generazione di scooter 'nativi elettrici' che uniscono design, prestazioni, autonomia, sicurezza e comfort per tutti coloro che cercano una mobilità urbana sostenibile. "Per riuscire a realizzare la nostra visione di WOW - ha commentato il CEO Diego Gajani - e aiutare il mondo a muoversi nella direzione di un futuro green, più sostenibile, abbiamo voluto costruire un prodotto in grado di colmare il gap nella mente dei consumatori, tra benzina ed elettrico. E' per questo che abbiamo deciso di progettare un nuovo prodotto caratterizzato da un design moderno, elegante e originale, dalla grande autonomia e prestazioni particolarmente brillanti, che sia in grado di competere con i migliori scooter a benzina in termini di performance generali, comodità di utilizzo e prezzo". La linea dei due scooter è semplice e compatta. Gruppi ottici distintivi con tecnologia full LED, inediti alloggiamenti per le batterie, un display digitale e un elegante logo ben visibile, ne esaltano un look.

Il 774 e il 775 offrono scatto, accelerazione e autonomia, grazie alla potenza massima e all'efficienza del motore elettrico asincrono brushless, con trazione a cinghia dentata, montato centralmente nel forcellone posteriore, e a un sistema di 2 batterie agli ioni al litio facilmente estraibili, protette da vani esterni in alluminio, collocate ai lati della sella posteriore per la massima semplicità di utilizzo. Ai 4.0 kW e 45 Km/h del WOW 774, guidabile anche dai 14enni, rispondono i 5.0 kW e 85 Km/h del WOW 775. Le batterie, comodamente estraibili grazie alla loro posizione, hanno una tensione di 72V e una capacità di 32Ah / 2,3 kWh per il 774 con batteria "STANDARD" (disponibile su richiesta quella "PLUS" da 42Ah / 3,0 kWh), e di 42Ah / 3,0 kWh per il 775 con batteria "PLUS". Il tempo di ricarica, da 0% a 100%, è di circa 5 ore con un costo inferiore a 1 Euro, per un'autonomia fino a 110 km per il 774 (con batteria PLUS) e 95 km per il modello 775. Gli scooter elettrici WOW saranno disponibili negli oltre 40 dealer nazionali della rete Italy2Volt in sei varianti di colore, rosso, blu elettrico, verde petrolio, bianco, grigio e antracite, al prezzo di 4250 euro per la versione WOW 774 con batteria STANDARD da 32Ah (2857 euro con incentivo 40% e rottamazione) e 4990 per quella WOW 775 (3354 con incentivo 40% e rottamazione).