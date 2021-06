Stazione di ricarica auto elettriche a Pieve di Cento

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GIU - Un centro storico ricostruito e riqualificato dopo le ferite inferte dalle scosse di terremoto del 20 e 29 maggio 2012, oggi arricchito anche da una innovativa stazione di ricarica per auto elettriche. Si trova a Pieve di Cento, cittadina della pianura Bolognese, visitata questo pomeriggio dal presidente dell'Emilia-Romagna e Commissario delegato alla ricostruzione, Stefano Bonaccini, che ha inaugurato la centralina di ricarica. "Un lavoro di ricostruzione straordinario arricchito da una scelta ambientale e sostenibile che guarda a un futuro verde che stiamo progettando insieme. Così come abbiamo definito con il Patto per Lavoro e per il Clima, la transizione verde sarà alla base della ripartenza, per tenere insieme crescita intelligente, lavoro e difesa dell'ambiente", ha detto il presidente Bonaccini. La stazione 'Pieve ti ricarica' è il nuovo servizio per veicoli elettrici (EV) realizzato grazie a un contributo regionale di 150mila euro previsto dal bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012. Si tratta di un progetto innovativo in linea con gli obiettivi comunitari dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che, attraverso l'app mobile 'Pieve ti ricarica', consente di prenotare una delle dieci postazioni di ricarica, scegliere il tipo di rifornimento da effettuare (normale o superveloce) e mette a disposizione dei clienti un servizio di biciclette elettriche per visitare il centro storico durante l'attesa. (ANSA).