Presentato a Livorno bus Iveco 100% elettrico

Presentato a Livorno l'Iveco E-way full electric bus urbano da 12 metri 100% elettrico. La presentazione è stata svolta da Iveco Bus insieme a Ctt Nord, azienda di trasporto a cu i nuovi autobus elettrici sono stati affidati per alcuni giorni di test in strada.

Presenti oggi, tra gli altri, il sindaco di Livorno Luca Salvetti, l'assessore comunale all'ambiente e alla mobilità Giovanna Cepparello, la responsabile dell'ufficio trasporti della Provincia di Livorno Irene Nicotra, il presidente di Ctt Nord Filippo Di Rocca, Tiziano Dotti Italy e Guido Ucci di Iveco Bus. Il nuovo 12 metri è dotato di una potenza nominale del motore elettrico di 140 Kw e di una potenza di batterie pari a 385 Kw. A bordo del mezzo si contano tre porte doppie, 24 posti seduti - tra cui il posto riservato al conducente - e 45 in piedi, per un totale di 69 posti. La flessibilità dell'Iveco E-way, spiega una nota, consente inoltre di sfruttare al massimo lo spazio interno, che può essere equipaggiato con impianti tecnologici di ultima generazione. Per Di Rocca, "continua la sperimentazione dei bus elettrici su rete urbana di Ctt Nord, questo ci permette di testare sul territorio un'alternativa moderna di Tpl, la mobilità a trazione elettrica, oggi ha fatto passi da gigante, è ecologica, confortevole per i passeggeri, un connubio intelligente e all'avanguardia per i nostri tessuti urbani". "Iveco Bus è da sempre partner di Livorno e Ctt - ha sottolineato Dotti -, accompagnando e supportando i clienti nella fornitura di veicoli, nell'assistenza e nella progettazione e dimensionamento delle linee, depositi e reti di alimentazione".